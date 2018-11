Lunedì 12 Novembre 2018, 14:54

Tuffi e nuotate sul lungomare di Napoli con l'estate di San Martino che regala giorni di sole decisamente fuori stagione. Sotto gli occhi di turisti e curiosi c'è stato, infatti, chi, senza guardare il calendario, ha approfittato della bella giornata per stendersi al sole sugli scogli di via Caracciolo, altri, più coraggiosi vista la temperatura dell'acqua, si sono anche tuffati riuscendo a godersi il trasparente mare novembrino. «Vengo da San Giuseppe Vesuviano - ha detto uno dei bagnanti - e stamattina quando ho preparato costume e telo mia moglie mi guardava come ad un pazzo». «Io - gli ha fatto eco un giovane che prima di lui si era tuffato - manco ce l'ho il costume ma con questo mare non ho resistito». Poi intuendo che qualcuno potesse pensare che il bagno lo stesse facendo nudo aggiunge: «Ma non vi preoccupate, ho fatto come quelli della canzone dei tamarri...... il bagno me lo sono fatto in mutande».