Ex camorrista, oggi è capotreno Eav. «Cambiare vita si può: devi volerlo»

Lunedì 11 Giugno 2018, 07:55 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2018 07:58

​«Come sono uscito dal tunnel in cui ero piombato? Quando ho capito che dovevo garantire un padre sano, forte e onesto ai miei figli». Marco Pirone, 41 anni, di Scampìa, sposato e papà di due bambini di 12 e 13 anni, ha un passato da tossicodipendente e da autista di boss degli Scissionisti. Fino a una decina di anni fa la sua vita si svolgeva tra droga e cattive frequentazioni, «anche se - precisa - non mi hanno mai costretto a fare nulla. Dovevo solo accompagnarli dove mi chiedevano». Oggi Marco ha un lavoro di responsabilità come capotreno dell’Eav, che si è guadagnato con le sue forze e fa l’allenatore di calcio per i piccoli dell’Arci Scampìa. «Perché - come lui stesso ammette - se si vuole si può cambiare». Una storia di riscatto che ha deciso di raccontare in un libro.Perché ha scelto di mettere nero su bianco la sua storia?«Per me è stato terapeutico scrivere. Nel senso che ho tirato fuori tutto ciò che avevo dentro dopo anni di sofferenza. Quando uscirà sarà una liberazione».