Napoli, ex Cinema Gloria invaso dai topi, via Filippo Maria Briganti sotto assedio

Mercoledì 15 Agosto 2018, 16:13

In una grande città a vocazione turistica come Napoli può capitare che i residenti dei quartieri periferici siano assediati da enormi colonie di topi e rinuncino anche ad uscire di casa nelle ore serali. E' quello che accade da diversi mesi a via Filippo Maria Briganti, a due passi da via Arenaccia, dove un intero condominio denuncia di essere completamente abbandonato dalle istutizioni e costretto a convivere "gomito a gomito" con i ratti che terrorizzano tutti e che si stanno moltiplicando a dismisura.L'ex cinema Gloria, onore e vanto di via Arenaccia fino a qualche decina di anni fa, è ridotto a un vero e proprio letamaio. Cumuli di rifiuti abbandonati qui e la, fessure, cavita e saracinesche semi aperte rappresentano un paradiso per i topi. I cittadini hanno cercato di opporre resistenza all'invasione spargendo veleno qui e la, ma la contromisura si è rivelata inefficace. Alcuni condomini hanno raccontato di essere costretti a restare barricati in casa per molte ore del giorno.«Stiamo da mesi in queste condizioni - denunciano i residenti del civico 7 di via Filippo Maria Briganti - e nessuno si degna di venire a vedere come viviamo e come vivono i nostri figli. Siamo costretti a restare barricati in casa perchè i topi entrano facilmente visto che l'ex cinema Gloria è a pochi metri dalle nostre abitazioni. Siamo arrivati al punto che anche il solo prendere la propria auto o il proprio scooter nelle ore serali è una impresa. Usciamo armati di grosse bottiglie d'acqua che lanciamo sui topi ammassati - spiegano ancora gli esasperati cittadini - ma spesso nemmeno questo rimedio è efficace. Chi poteva ha cambiato casa - proseguono ancora - la maggioranza si è rassegnata a convivere con topi di tutte le dimensioni».I cadaveri dei topi in decomposizione, morti e schiacciati dalle autovetture in transito, emanano un odore pestilenziale che si unisce al cattivo odore emanato dai rifiuti abbandonati. In generale tutta l'area è permeata da una cupa atmosfera di abbandono. Nel percorrere le strade del quartiere si ha l'impressione - confermata da chi in quel quartiere ci abita - di vivere in un contesto urbano totalmente slegato dal resto della città. La situazione dei condomini di via Briganti non sembra nemmeno essere - in mancanza di un intervento risolutivo da parte dell'Asl - sul punto di essere risolta. L'ex Goria è una proprietà privata e, stando a quanto denunciano i residenti, non è facile rintracciare i proprietari. Negli scorsi anni si era pensato a diverse soluzioni - in primis la creazione di un supermercato - per il recupero dell'enorme manufatto ma, ad oggi, nessuna soluzione è stata adottata.C'è da giurare che, in mancanza di un intervento di bonifica e recupero radicale - molti punti della struttura risultano essere pericolanti e transennati - nessuno si farà avanti. E i topi continueranno a banchettare terrorizzando i cittadini.