Faito, ciclista 16enne cade in un dirupo frattura alla caviglia, salvato nella notte

Ciclista minorenne cade nel dirupo scendendo da Faito, salvato dal soccorso alpino. I fatti si sono svolti domenica sera: il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania - CNSAS è intervenuto, intorno alle 21, sulla strada statale per Monte Faito dove un ciclista era precipitato in un dirupo. Il 118, avvisato da un compagno dello stesso, ha pertanto attivato ambulanza, CNSAS e Carabinieri che sono giunti velocemente sul posto.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Vaccini Covid a Napoli, pronte 40mila dosi per sette giorni di Open... IL CASO Ischia, assalto ai traghetti per Napoli: controesodo per 100mila LA SICUREZZA Napoli, rapinato il cassiere di “Cicciotto a Marechiaro”.... LA VIOLENZA Capri, rissa davanti al Grand Hotel Quisisana: tra i denunciati due... LA VIOLENZA Pugile ucciso a Caserta, il killer confessa:«Non pensavo di... IL DRAMMA Suicidio a Napoli, 40enne ​si lancia dal ponte di Capo Posillipo e...

«Il ragazzo - fanno sapere i soccorritori- è stato raggiunto con una breve calata in corda per essere valutato e stabilizzato ed infine recuperato sulla strada asfaltata dove è stato affidato alle cure del 118 (non corre pericolo di vita). A valido supporto delle operazioni l'associazione volontari del Faito».Il ragazzo di Castellammare ha riportato una frattura alla caviglia, la il dirupo pieno di sterparglie ha reso la caduta più morbida evitando il peggio.