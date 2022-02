False griffe abbandonate in strada e sequestrate in un appartamento

Una busta lasciata per terra, all’interno di uno stabile, in via Bologna a Napoli. È stata individuata dai poliziotti che hanno così ritrovato numerosi capi di abbigliamento contraffatti. E, in un appartamento nello stesso edificio, altre borse, portafogli e capi di abbigliamento di note “griffe” contraffatti, 3 cellulari e 1400 euro. Per questo, un 43enne senegalese è stato denunciato per ricettazione e per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.