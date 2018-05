Riaprirà l'antico Cortile delle Statue dell'Università di Napoli Federico II. Chiuso da tempo, il Cortile è stato restaurato ed è pronto per accogliere ancora gli studenti universitari. L'appuntamento è per il prossimo 8 giugno, data che non è stata scelta a caso, ma per un motivo preciso: sarà il 'compleanno' di uno degli atenei più antichi, di sicuro quello laico più antico che spegnerà 794 candeline. «Il Cortile delle Statue è la parte più antica dell'insediamento dell'Ateneo, ma anche il luogo dove vengono ricordati le grandi personalità del nostro Ateneo - ha detto Gaetano Manfredi, rettore della Federico - Penso a Giambattista Vico, ma anche a San Tommaso d'Aquino».



«Dalla sua tradizione -ha sottolineato - il nostro ateneo trova una grande forza per essere proiettato nel futuro con l'innovazione della didattica e della ricerca, in questo rapporto molto stretto con aziende globali». Un ateneo che con i suoi quasi 90mila studenti e 26 diversi dipartimenti «è in prima linea anche in queste sfide che sono una grande opportunità per i nostri studenti». A loro, ai ragazzi che frequentano le aule della Federico II, i suoi campus, i cortili, gli spazi, «vogliamo dare una formazione di qualità e una opportunità di lavoro di qualità con il nostro grande progetto, soprattutto nel Mezzogiorno». La festa inizierà nel primo pomeriggio di venerdì prossimo con il premio «Comitato unico di Garanzia» che ha previsto un contest fotografico «Università è con-divisione». A seguire sarà consegnato il premio «Buon compleanno Federico II» agli studenti e la premiazione agli ex allievi che hanno dato lustro all'ateneo. Tra questi, come ha ricordato Manfredi, «l'ambasciatore Pasquale Quito Terracciano ambasciatore prima a Londra, oggi a Mosca». In programma anche l'esibizione del Corto polifonico dell'università sullo Scalone della Minerva, nella sede storica dell'ateneo e, per chiudere, lo spettacolo musicale «Come una specie di sorriso», con Neri Marcorè e Gnu Quartet, proprio nel Cortile delle Statue.

Mercoledì 30 Maggio 2018, 15:26 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA