«Ferragosto sicuro», il Prefetto di Napoli visita le sale operative

Nella mattinata odierna, il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, si è recato in visita presso le sale operative della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera.

Nella settimana di Ferragosto è stata data attuazione al dispositivo approntato nel Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dell’11 agosto, riservando particolare attenzione ai controlli per assicurare la circolazione ordinata e in sicurezza di mezzi e persone nonché il rispetto delle misure anti assembramento per la prevenzione anti Covid-19.

Il Prefetto ha espresso vivo apprezzamento e riconoscenza a tutto il personale impegnato nelle molteplici attività d’istituto che, anche in queste festività, assicurano un impegno costante a tutela della sicurezza pubblica e della incolumità delle persone, con alta professionalità e dedizione al servizio.