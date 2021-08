Comune di Villaricca sciolto per mafia: ecco chi lo gestirà nei prossimi 18 mesi

Comune di Villaricca sciolto per camorra, a gestire l'ente per i prossimi 18 mesi saranno il prefetto Rosalba Scialla, il viceprefetto Antonio Giaccari e la funzionaria ministeriale Desirè D'Ovidio. La triade si insedierà in municipio nelle prossime ore.

«Un provvedimento ingiusto - spiega l'ormai ex sindaco Rosaria Punzo, avvocato di professione - ma lo rispetto essendo una donna di legge. Ritengo - aggiunge - di aver agito con onestà e trasparenza, ma attendo di leggere il contenuto del provvedimento di scioglimento. Sono molto dispiaciuta per la nostra città, che non meritava un'etichetta del genere».