Duecento giovani nella sala da ballo, altri 100 fuori in fila per entrare. Il tutto, in un locale a Pozzuoli senza apposita licenza, agibilità e Scia amministrativa per somministrazione di alimenti e bevande. I due titolari sono stati denunciati. Per loro anche sanzioni pari a 5 mila euro. Festa rovinata dai carabinieri.