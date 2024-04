Finti vaccini, condanna in appello per la figlia del boss

La prima sezione della corte di appello di Napoli ha condannato i coniugi Maria Bosti e Luca Esposito, rispettivamente figlia e genero di Patrizio Bosti (quest'ultimo ritenuto a capo della Alleanza di Secondigliano), al termine del processo di secondo grado per i falsi vaccini durante l'emergenza covid. Maria Bosti e Luca Esposito incassano rispettivamente tre anni e tre anni e due mesi, al termine di una vicenda nella quale è comunque caduta l'accusa di aver agevolato e rafforzato il clan Bosti. In sintesi, nel pieno della pandemia, i due coniugi avrebbero provato ad allontanarsi dall'Italia e a volare per Dubai, grazie a dei falsi documenti che attestavano vaccini mai avvenuti nella realtà. I due imputati sono stati difesi dagli avvocati Raffaele Chiummariello, Nicola Pomponio e Anna Maria Ziccardi. Secondo le indagini condotte dai pm Ida Teresi e Alessandra Converso, i due coniugi avrebbero corrotto dei medici per ottenere finti green pass e poi lasciare l'Italia.

