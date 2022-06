Foggia: truffa a una pensionata, arrestata 39enne di Napoli

Con l'accusa di truffa ai danni di un'anziana, i carabinieri di San Marco in Lamis a Foggia, hanno arrestato su ordinanza del Gip di Foggia, una 39enne napoletana con precedenti penali, ora ai domiciliari. Alla sua identificazione si è giunti grazie alla denuncia sporta dalla vittima un'anziana di 72 anni.

Nello specifico la pensionata nel mese di maggio ha raccontato ai militari di aver ricevuto una telefonata da un uomo il quale le comunicava che la figlia aveva contratto un debito di 4500 euro e che se non lo avesse immediatamente saldato la stessa società avrebbe provveduto a denunciare la parente.

Pochi minuti più tardi alla porta della vittima si è presentata una donna che dopo aver conquistato la sua fiducia, si è fatta consegnare da quest'ultima tutto ciò che aveva in casa: 300 euro in contanti e mobili in oro. I carabinieri sono riusciti a risalire all'arrestata grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza che l'hanno immortalata a bordo di una Fiat 500 risultata noleggiata a Napoli da una donna che poi risultò essere l'indagata.