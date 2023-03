Omicidio a Mergellina, la lettera della sorella di Francesco Pio Maimone fa commuovere tutti ai funerali

Ai funerali di Francesco Pio Maimone ha parlato la sorella, che ha letto una lettera commovente per il caro fratello morto per mano della camorra.

«Sei stato più di un fratello, il mio uomo, il mio amico. Colui che mi ha sempre protetta. Come farò ora senza di te?». Toccanti le parole di Chiara, sorella di Francesco Pio che dall'altare ha letto una lettera a conclusione della celebrazione in chiesa.

«Tutti ti amavano e ti ricorderanno per la tua bontà, il tuo sorriso, il tuo carattere dolce. Quello che ora conosceranno in cielo, mentre tu racconterai di te correndo da una nuvola all'altra». Non riesce a trattenere le lacrime Chiara, mentre prosegue il suo colloquio immaginario col fratello scomparso in tragiche circostanze.

«Perdonami se non riesco a dire di più, ma ora avrei bisogno di un tuo abbraccio per trovare la forza di andare avanti. Quella forza che ti chiedo di dare a mamma, a papà e ai nostri fratelli. Ti ho amato, ti amo e ti amerò per sempre. Tua sorella Chiara» ha letto la sorella di Francesco.

I funerali si sono tenuti presso la chiesa San Lorenzo Martire di Pianura, il quartiere residenziale dove il ragazzo risiedeva.

Francesco Pio Maimone è stato ucciso a Mergellina pochi giorni fa. La chiesa era piena a Pianura per i funerali: «Pio vive, angelo innocente».