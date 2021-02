Frattamaggiore, spari in piazza durante la notte: arrestati due uomini

Due uomini, un 29enne e un 35enne, sono stati arrestati per aver esploso colpi di arma da fuoco in piazza a Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Ieri sera gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore sono intervenuti in piazza Risorgimento per una segnalazione di esplosioni di colpi d'arma da fuoco provenienti da un'auto. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato e sequestrato 3 bossoli calibro 12 e, poco dopo, grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza di un esercizio commerciale, hanno avviato le indagini che hanno permesso di identificare i due autori.

Gli agenti hanno rintracciato uno dei due uomini nel suo appartamento dove hanno trovato due fucili a canne mozze, un Breda skb e un Faverzani, entrambi calibro 12, e 8 cartucce; l'altro uomo, invece, è stato rintracciato nell'abitazione dei genitori.P.D.B., 29 anni, e A.L.B., 35 anni, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati per porto abusivo di arma comune da sparo con relativo munizionamento e spari in luogo pubblico.

