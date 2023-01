Funicolare Chiaia, riapertura 2024: «Ritardi ed errori nei progetti»

L'apertura resta lontana, fissata per la primavera 2024. Secondo quanto emerge dalla riunione della commissione Infrastrutture del Comune di Napoli che ha incontrato l'assessore Edoardo Cosenza e la responsabile dell'area Infrastrutture per discutere della manutenzione straordinaria della funicolare di Chiaia, chiusa dallo scorso ottobre.

La consigliera Alessandra Clemente (Misto) ha chiesto tempi certi per la pubblicazione del bando e chiarimenti riguardo le fonti di finanziamento. Ha auspicato poi che l'amministrazione trovi procedure più rapide in grado di assicurare una realizzazione celere degli interventi. Per Antonio Bassolino (Misto) è molto grave che si sia accumulato un ritardo di oltre cinque anni rispetto al cronoprogramma originario. In attesa della riapertura, bisogna rinforzare il trasporto pubblico, specialmente su corso Vittorio Emanuele, coinvolgendo anche i tassisti, e trovare soluzioni adeguate a diminuire i disagi dei cittadini. Necessario calendarizzare un consiglio comunale tematico sul diritto alla mobilità. Gennaro Acampora (Pd) ha chiesto massima trasparenza e aggiornamenti costanti sullo stato di avanzamento dei lavori. Annamaria Maisto (Noi Azzurri Napoli Viva) ha voluto sottolineare le responsabilità della passata amministrazione nei ritardi accomulati.

La situazione che si è venuta a creare, ha spiegato l'assessore Cosenza, è il frutto di anni di ritardi e di errori di progettazione. Il progetto originale infatti non aveva le risorse economiche sufficienti a realizzare gli interventi e per questo motivo le gare bandite negli ultimi anni sono andate deserte o non hanno avuto successo. L'amministrazione si è quindi mossa in due direzioni: da un lato, raccogliendo ulteriori fondi, spostando sull'intervento sulla funicolare i mutui in essere con Bei (Banca Europea d'Investimenti) per l'acquisto dei treni della metropolitana linea 1, che sono stati finanziati con i fondi per lo sviluppo; dall'altro, dividendo la gara in due lotti, uno per le opere civili meno urgenti, l'altro per le opere elettromeccaniche, necessarie alla riapertura dell'impianto. Per quest'ultimo lotto, Anm ha ricevuto la certificazione della bontà tecnica e finanziaria del nuovo progetto, che ammonta a circa 9 milioni, da Isarail società accreditata presso Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), a garanzia dell'appetibilità della gara per le società specializzate in questo tipo di interventi.

Per quanto riguarda i tempi, la riapertura della funicolare di Chiaia è prevista, al netto di ritardi procedurali al momento non previdibili, nella primavera del 2024. Rispetto invece ai disagi per l'utenza, si sta cercando di ridurli al minimo, puntando sulle navette su gomma e sulla funicolare Centrale. Per il presidente della Commissione Nino Simeone, l'ipotesi di prevedere dei taxi collettivi è interessante, ma si tratta di modalità da concordare con la categoria. Rimangono tuttavia numerose le criticità cittadine legate alla mobilità, a partire dalla manutenzione straordinaria della funicolare di Montesanto, prevista per il 2024, a quella degli ascensori di alcune stazioni della metropolitana, che devono essere affrontate con efficacia e rapidità. Infine, pur concordando sulla scelta di dividere la gara per la funicolare di Chiaia in due lotti, ha chiesto all'amministrazione di garantire la realizzazione delle opere civili necessarie a rendere fruibile le stazioni alle persone con disabilità.