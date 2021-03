Furto d'auto a Trentola Ducenta, Bonnie e Clyde arrestati a Giugliano

I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno denunciato per furto e ricettazione di un’auto un uomo e una donna di origini ucraine, rispettivamente di 29 e 36 anni.

I due sono stati bloccati in via Ripuaria di Giugliano in Campania dai carabinieri allertati dal 112. Era stato segnalato il furto di un’auto nella vicina Trentola Ducenta. Il proprietario aveva lasciato il veicolo in sosta per pochi minuti con le chiavi inserite. Le immediate ricerche hanno consentito ai carabinieri di sorprendere i due a bordo dell’auto.

La coppia - incensurati e residenti a Giugliano - dovrà affrontare il processo.

