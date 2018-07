Furto di arte sacra: rubati i pastori dal presepe della chiesa di Arzano

Sabato 28 Luglio 2018, 21:41

Furto di arte sacra nella chiesa di S.Agrippino che si trova nella centralissima piazza Raffaele Cimmino. Ignoti ladri nel pomeriggio sono entrati nel più importante tempio sacro cittadino facendo razzia di pastori artigianali dal presepe che si trova in una delle navate della chiesa dedicata al santo patrono della città che è stato tra i primi vescovi di Napoli. I pastori, di grandi dimensioni e di pregevole fattura, erano stati donati negli anni dai fedeli alla chiesa madre per arricchire il presepe alto tre metri e largo altrettanto allestito dal parroco. Il furto pare sia avvenuto nel primo pomeriggio: in mattinata, infatti, più di un fedele ha notato regolarmente al loro posto i pastori. Approfittando del caldo torrido che tiene lontano la gente dalle strade e dalla piazza i ladri sono entrati in azione del tutto indisturbati. Immediata è stata inoltrata la denuncia ai carabinieri della locale tenenza che hanno avviato le indagini avvalendosi anche della collaborazione delle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza di negozi della zona per risalire agli autori e ad eventuali mandanti. Non è escluso, infatti, che si tratti di un furto su commissione. Già in passato la chiesa di S.Agrippino è stata oggetto delle mire dei ladri.