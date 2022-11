Piazza Garibaldi, tenta di rubare in un negozio d'abbigliamento: arrestata 42enne moldava

Furto a piazza Garibaldi in un negozio di abbigliamento. Sono intervenuti ieri mattina gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, che giunti sul posto, hanno accertato che una donna era stata fermata da un addetto alla vigilanza in quanto, poco prima, era uscita rapidamente dal negozio con capi di abbigliamento e articoli di bigiotteria, in parte indossati dopo aver rimosso la placca antitaccheggio ed in parte occultati in una borsa.

Una 42enne moldava è stata denunciata per furto aggravato mentre la merce, del valore di circa 80 euro, è stata riconsegnata al commerciante.