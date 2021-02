Furto nella scuola di Grumo Nevano, arrestato 42enne pachistano

I carabinieri delle stazioni di Grumo Nevano e Frattamaggiore hanno denunciato per danneggiamento un 42enne incensurato e senza fissa dimora di origini pachistane. È stato sorpreso dai militari all’interno del cortile dell’istituto scolastico istituto professionale industria e artigianato di via San Domenico a Grumo Nevano. Poco prima aveva rotto il vetro di una finestra dell’aula docenti al piano terra, ma non era riuscito ad entrare e rubare alcunché.

