«Vaccini Covid, quattro nuovi centri in Campania: in campo mille militari», l'intervista al generale Ceccarelli

Generale medico Natale Ceccarelli, responsabile dell'attività per l'emergenza Covid in Campania, qual è il supporto delle Forze Armate in contrasto al diffondersi del virus?

«Dalle primissime fasi dell'epidemia le Forze Armate sono state costantemente impegnate e disponibili a fornire ogni giorno risposte concrete ad una emergenza sanitaria che ha stravolto abitudini e stile di vita delle famiglie di un'intera nazione e non solo. Su tutto il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati