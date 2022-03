I carabinieri di Giugliano in Campania, assieme al personale dell'agenzia delle dogane, hanno denunciato a piede libero per esercizio di giochi d’azzardo un 26enne titolare di un bar del centro della città. I militari hanno ispezionato il locale e hanno trovato due slot machine non collegate al sistema dei monopoli nazionali e quindi completamente abusive. I dispositivi, con all’interno l’intero incasso pari a 800 euro, sono stati sequestrati.