Giugliano, un bene confiscato diventa un ospedale di comunità: 21 appartamenti su 3 piani

Un ospedale di comunità sorgerà a Giugliano in un bene confiscato che il Comune ha concesso, a titolo gratuito, all'Asl Napoli 2. Lo ha fatto sapere, con un post sui social, il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi. La struttura sorge in via San Francesco a Patria: si tratta di 21 appartamenti su una superficie di mille e duecento metri quadrati che saranno riqualificati.

Prima di concedere il bene all'Asl in comodato d'uso gratuito, che poi provvederà a riqualificarlo attraverso un finanziamento di due milioni e mezzo di euro stanziati dal Pnrr, il sindaco fa sapere di aver chiesto e ottenuto il via libera dall'Anbsc - Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati. La struttura che l'Azienda sanitaria avrà il compito di realizzare sarà costituita da un piano seminterrato, piano terra rialzato, primo e secondo piano.