Alloggi popolari Campania: approvata delibera per evitare scadenze

«La Giunta regionale della Campania, con una propria deliberazione, pubblicata sul Burc del 30/12/2021 ha provveduto a modificare il regolamento regionale n. 11 del 2019 che disciplina le assegnazioni degli alloggi popolari». Così, in una nota, il consigliere regionale dei Moderati Pasquale Di Fenza.

«Gli emendamenti al regolamento consentiranno ai comuni, che non avevano provveduto alle assegnazioni degli alloggi prima del 31/12/2021, di evitare le scadenze delle graduatorie che avrebbero causato l'esclusione di tantissimi beneficiari. Sarebbe stato ingiusto - prosegue Di Fenza - per tantissime famiglie, che posseggono i requisiti e che non possono permettersi un alloggio, perdere la possibilità di ottenere una casa a causa di inadempienze dei comuni.

In data 27/12/2021, insieme al collega Carmine Mocerino, abbiamo presentato una mozione che impegnava il presidente della Giunta regionale e gli assessori competenti affinché si realizzi un piano regionale di social housing attraverso l'individuazione dei beni confiscati, attraverso avviso pubblico rivolto ai comuni, per la riqualificazione e riutilizzo degli stessi per scopi abitativi, oltre che la revisione del Regolamento regionale n.11/2019».

«Avevamo anticipato quello che poi la Giunta ha fattivamente disposto con le modifiche sopra esposte - ribadisce il capogruppo in Regione dei Moderati -. Ora continueremo ad impegnarci affinché si utilizzino i beni sottratti alla criminalità organizzata destinandoli alle famiglie che soffrono l'emergenza abitativa. Prima però è necessario predisporre un regolamento attuativo che ne disciplini le assegnazioni».