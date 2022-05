Giugliano, ex discarica Resit: il vertice su messa in sicurezza e gestione rifiuti

Sulle condizioni dell'ex discarica Resit di Giugliano si è tenuta una riunione tecnica con la Sapna, la società per la gestione dei rifiuti della città metropolitana di Napoli, e con l'Ente d'ambito Napoli. Nel corso del vertice si è discusso anche delle attività di vigilanza e di progetto sull'area.

Il responsabile dell'Eda ha assicurato, come si legge in una nota del Comune di Giugliano, sulla discarica l'avvio di «una opportuna messa in sicurezza, coinvolgendo poi le associazioni del terzo settore, di concerto con la Sapna e il Comune, per attività compatibili con il sito, sulla base di appositi progetti che verranno presentati».

La Sapna, invece, da parte sua, ha assicurato di aver attivato le procedure per il ripristino degli impianti e delle attrezzature danneggiate dai furti, come è stato denunciato nei mesi scorsi sulla stampa.