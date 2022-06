Giugliano: sorpreso mentre incendia rifiuti arrestato 73enne incensurato

A Giugliano i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato per combustione illecita di rifiuti un 73enne incensurato del posto. Ieri sera una pattuglia dell’esercito italiano ha allertato il 112 per un incendio che si era sviluppato in una vasta area di un terreno agricolo.

APPROFONDIMENTI LA TERRA DEI FUOCHI Caivano, rogo di rifiuti tossici alle spalle del campo rom IL CASO Terra dei fuochi, incendi a raffica in tutta l'area a nordest di... IL ROGO Terra dei fuochi, incendio a Casalnuovo: in fiamme deposito di...

I militari sono intervenuti nel lotto e sorpreso l’anziano, proprietario del terreno, mentre alimentava l’incendio di sterpaglie e di diversi rifiuti speciali. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco che sono successivamente intervenuti mentre l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.