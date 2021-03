Giugliano, incendio in un capannone distrutta azienda che produce caffé

A Giugliano in Campania - questa notte verso l'una - i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti in zona ASI per un incendio. Ha preso fuoco un capannone industriale di circa mille metri quadri.

La struttura - andata completamente distrutta - produceva e vendeva capsule di caffè. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. Indagini dei carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. L'area è stata sequestrata.

