Gufo non riesce a prendere il volo: salvato dalle guardie Lipu

Una presenza insolita nel parco Poggio della Macchia a Pomigliano. È stata quella di un esemplare di gufo notato nella mattinata di ieri dai residenti: l'uccello, in chiara difficoltà, non riusciva a spiccare il volo. Sul posto sono arrivati per i soccorsi i volontari della Lipu, Lega italiana protezione uccelli, che hanno da subito attivato i soccorsi. Una volontaria ha messo lo spaventato gufo in sicurezza e lo ha portato al centro recupero animali selvatici dell’Asl Na1 dove è ricoverato in prognosi riservata.

«Le guardie volontarie della Lpu sono sempre in prima linea – afferma l’avvocato Fabio Procaccini, delegato Lipu di Napoli – e pronte ad intervenire a difesa degli animali selvatici e padronali». La Lipu ha anche aperto la campagna per le nuove adesioni: «È possibile entrare a far parte del nostro team – dice Giuseppe Salzano, coordinatore regionale della Lipu, chiunque è interessato può contattarci sui nostri social, gli unici requisiti richiesti sono: amore per gli animali e voglia di fare».