Casalnuovo, guardie zoofile salvano Poiana precipitata al suolo

Casalnuovo. Le guardie zoofile salvano una poiana. Era precipitata al suolo ed incapace di riprendere il volo a causa della tempesta in corso. È accaduto a Casalnuovo.

La maestosa poiana, una piccola aquila presente nelle nostre zone, complice il temporale, disorientata, è letteralmente precipitata al suolo in un giardino di una abitazione privata, non riuscendo più a riprendere il cielo. Il testimone dell'angiscioso spettacolo ha immediatamente avvertito la LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli - che ha provveduto ad inviare i soccorsi. Rosario Cesare, Guardia Zoofila della LIPU, recuperato il volatile ha provveduto al trasferimento presso il Centro Recupero Animali Selvatici dell’ASL NA 1 per le cure del caso. «Le modifiche del clima a cui stiamo assistendo si ripercuotono inevitabilmente anche sugli animali selvatici – afferma l’Avv. Fabio Procaccini, Delegato Provinciale della LIPU. Bisogna che ognuno di noi faccia la sua parte per prevenire scenari sempre più spaventosi».

«Le Guardie Venatorie e Zoofile della LIPU si sacrificano tutti i giorni per garantire anche l’efficacia presenza assistenziale sul territorio – le parole invece del Cav. Giuseppe Salzano, Coordinatore Regionale delle Guardie LIPU – saremmo felici di poter godere del sostegno materiale delle persone che ci seguono ed a tal proposito invito chi ci vuole aiutare a scriverci su Messanger alla pagina Facebook della LIPU NAPOLI».