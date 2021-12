Morto Hugo Maradona, fratello di Diego: aveva vestito la maglia del Napoli

È morto questa mattina a 52 anni Hugo Maradona, fratello minore di Diego che aveva giocato in Italia esattamente come il più fortunato Pibe. L'argentino di nascita, residente a Napoli negli ultimi anni, è scomparso in seguito ad un arresto cardiaco: Hugo è stato ritrovato deceduto nella sua abitazione, inutile la corsa sul posto dei sanitari.

APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Hugo racconta i Maradona: gioie e tormenti di una famiglia IL CASO Hugo Maradona contro Diego jr: «Questo cognome non si... LE ELEZIONI Elezioni a Napoli, Maresca tra civici e partiti: «Scontro sui...

LEGGI ANCHE Ounas tra i migliori «dribblatori» Serie A: anche Insigne nella classifica 2021

Quasi dieci anni più giovane del fratello Diego, Hugo ne aveva seguito le orme sui campi da calcio: era passato dall'Argentinos Juniors prima di una stagione a Napoli nel 1987-88. Quindi il trasferimento all'Ascoli con alterne fortune, ha vestito anche le maglie di Rayo Vallecano e Rapid Vienna in Europa. Nei mesi scorsi, Hugo era stato protagonista della campagna elettorale per il Sindaco in città, appoggiando il candidato (poi non eletto) Catello Maresca.