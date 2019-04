CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 4 Aprile 2019, 09:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mediazione del prefetto Carmela Pagano non scongiura la possibilità di uno sciopero di Anm. Il vertice in prefettura con le parti sociali e il Comune - la Regione non si è presentata, era atteso il presidente della commissione trasporti Luca Cascone - per i sindacati ha dato «esito negativo perché non c'è certezza sul futuro dell'Azienda napoletana mobilità». Si va dunque verso un nuovo sciopero e il tema della protesta è quello ormai noto, il 31 dicembre scade il contratto tra Anm e la Napoli holding. Da quel giorno la società del Comune può solo ottenere una proroga in attesa della gara che deve bandire la Regione titolare della questione trasporti. Il Comune al riguardo ha garantito i suoi 54 milioni nel previsionale 2019-2021.