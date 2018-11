Martedì 20 Novembre 2018, 15:41

I poliziotti della sottosezione Polizia Stradale di Roma Nord hanno controllato un’autovettura che viaggiava sull’Autostrada del Sole in direzione Napoli a forte velocità. Il conducente, un campano di 43 anni, noto alle forze dell’ordine, una volta fermato mostrava segni nervosismo, tanto da indurre gli agenti a procedere al controllo sia della persona che del veicolo. Infatti nel vano portabagagli vi erano due sacchi di colore nero contenenti prodotti farmaceutici recanti la dicitura «prodotto ospedaliero» di cui il conducente non sapeva indicare la provenienza.Scattavano così gli accertamenti presso ospedali e case farmaceutiche e grazie al numero del lotto impresso sulle scatole dei farmaci gli agenti sono riusciti a scoprire che quei medicinali, del valore di circa 90mila euro, erano stati rubati da un ospedale in Toscana nella notte. Lo stesso veniva denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione, mentre i farmaci su consiglio dei medici dell’ospedale, venivano conservati in frigorifero in attesa di essere restituiti.