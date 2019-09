In cinque sullo scooter senza casco, la denuncia del cabarettista: «Voi non siete napoletani»

Venerdì 6 Settembre 2019, 15:18 - Ultimo aggiornamento: 06-09-2019 15:25

È lo sfogo di un artista napoletano, Cosimo Angrisano, cabarettista ed intrattenitore televisivo, che posta una foto sui social: in cinque sullo scooter e senza casco. Nella foto si vede chiaramente la donna che, tra l'altro, trasporta il passeggino dei bimbi da un lato.«Siamo stanchi – scrive Angrisano - delle vostra ignoranza e dei vostri comportamenti, non possiamo essere continuamente accomunati a voi». Uno sfogo legato a frasi come «I soliti napoletani», «A Napoli non c’è speranza», che fa male a chi vive una vita di regole e lavoro. «Non ne possiamo più – continua Angrisano - di dover pagare ogni volta che parcheggiamo perché voi dovete campare (riferimento chiaro ai parcheggiatori abusivi), ma non vi siete mai preoccupati del come. Ci viene l'orticaria quando vediamo i vostri comportamenti».Una «basta» urlato a chiare lettere contro la prepotenza alla guida, alla inesistente attenzione all'ambiente, all'immondizia per strada. «Siamo stanchi di dover "tirare a campare" appresso a voi, - continua l’artista - perché non sapete cosa siano l'efficienza e il senso del dovere. Siamo stanchi di dover vivere su un tesoro inestimabile e di doverci accontentare delle briciole perché voi siete la schiuma dell'umanità. E non chiamatevi napoletani, perché voi non lo siete».