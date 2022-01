Variante Delta uccide ancora, vittime anziani e no vax (anche 40enni). L'Iss: per loro letalità 33 volte più alta

Nell'ultima settimana in Italia ci sono stati 2.440 decessi per Covid, in media 349 al giorno. E la maggioranza poteva essere evitata. Purtroppo gli ospedali hanno ancora una quota molto alta di pazienti non vaccinati. Così muoiono anche giovani no vax o persone anziane e fragili, che magari non hanno fatto in tempo a ricevere la terza dose.

Il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, osserva: «Nella stragrande...

