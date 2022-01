Omicron, picco di ricoveri e terapie intensive dal 23 gennaio: poi il calo. Ma nel Lazio tempi più lunghi

Ormai manca davvero poco. Nel giro di qualche settimana - in media - l’intera Penisola avrà toccato il picco dei ricoveri, sia nei reparti di area medica, sia in quelli di terapia intensiva.

Le date da segnare sul calendario sono due: il 23 gennaio e il 29 gennaio. Tra due giorni in pratica si toccherà il punto più alto degli ingressi in terapia intensiva. Mentre entro fine mese, sarà il turno dei reparti ordinari. Vale a dire che da quel...

