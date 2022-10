Incassa il reddito di cittadinanza, ma è un pusher: arrestato 59enne

Pusher con il sussidio anti-povertà. Arrestato un 59enne napoletano, sorpreso in via Andrea da Salerno al Vomero, mentre cedeva 2 dosi di cocaina a un suo coetaneo. Perquisito, è stato trovato in possesso di altri tre involucri contenente la stessa sostanza stupefacente. L’uomo è in attesa di giudizio e a giudicare dall'esito dei primi accertamenti è risultato anche percettore del reddito di cittadinanza e per questo motivo i carabinieri lo hanno segnalato all’Inps, per i provvedimenti del caso.