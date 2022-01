Attimi di paura intorno alle 13 a Portici: fiamme, per cause in corso di accertamento, si sono sprigionate al quarto piano di un appartamento al Parco Manfrellotti di via San Cristoforo dove in quel momento era presente un'anziana che è riuscita a mettersi in salvo.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, i carabinieri della locale stazione, la polizia Municipale e la polizia di Stato. L'incendio non ha provocato feriti.