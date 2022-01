In fiamme lo storico “Delfino” di Mugnano, danni ingenti: «Un cortocircuito»

Ingenti danni al noto store di surgelati Il Delfino 3, ubicato nel comune di Mugnano. La struttura è stata in parte danneggiata da un vasto incendio divampato nella notte. Numerose le pattuglie dei vigili del fuoco intervenute. Il rogo non è doloso, secondo quanto stabilito dai vigili del fuoco. Sul luogo, per le indagini di rito, sono intervenuti anche i carabinieri di Mugnano e Marano. L'evento sarebbe riconducibile a un cortocircuito sviluppatosi nel vano degli impianti per la refrigerazione dei surgelati. La merce deve essere spostata in altri depositi nell'arco di 24 ore. Molti commercianti della zona hanno messo a disposizione dei titolari della struttura, nelle more della risoluzione delle problematiche agli impianti, i propri locali dotati di sistemi di refrigerazione.

