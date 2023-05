Incendio alla facoltà di ingegneria a Napoli: «Abbiamo temuto il peggio»

Un incendio alla facoltà di ingegneria di Napoli in piazzale Tecchio. È succecsso domenica sera, subito dopo la partita del Napoli allo stadio Maradona. Le immagini e i video sui social hanno chiarito l’entità dei danni.

In tanti, molti tra residenti e tifosi, sono rimasti in piazza in attesa che arrivassero le forze dell’ordine, altri sono subito andati via per paura che la situazione degenerasse. «Ci siamo spaventati – ha dichiarato un residente – anche perché inizialmente vedevamo fumo senza capire da dove provenisse».

«L’incendio si è sviluppato in prossimità dell’alloggio di un senzatetto – ha dichiarato un’insegnante della facoltà di ingegneria – da che ricordo è sempre stato lì».

In corso le indagini, al momento non si registrano intossicati o feriti. I motivi ancora da accertare. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco.