Romeo, bocciato l'uso del trojan: «Quelle intercettazioni erano inutilizzabili»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 10 Ottobre 2018, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quelle intercettazioni erano inutilizzabili, non potevano giustificare un arresto. Quelle intercettazioni ottenute con un virus spia - il famigerato trojan - non potevano essere poste a fondamento degli arresti ai domiciliari dell'imprenditore Alfredo Romeo. E non è tutto. Pesanti rilievi sul Riesame di Napoli perchè non avrebbe esercitato in modo corretto ed esaustivo il ruolo di controllo, nel corso dell'inchiesta culminata un anno fa negli arresti bis dell'imprenditore napoletano. È solo una sintesi delle motivazioni con le quali i giudici della Cassazione avevano accolto il ricorso dei legali di Alfredo Romeo, rimandando al Riesame gli atti e chiedendo ai giudici napoletani una nuova valutazione del materiale indiziario raccolto dalla Procura di Napoli a carico dell'imprenditore partenopeo. Era l'otto marzo scorso, quando la Cassazione dava una sorta di spallata al modo in cui erano state confezionate le accuse a carico di Romeo. Oggi se ne conoscono i motivi, mentre lo scorso aprile era stato il collegio della prima sezione penale di Napoli a revocare gli arresti domiciliari in favore dello stesso Romeo.