Napoli: auto giù da via Petrarca, corsa al selfie macabro. In posa anche bambini con i genitori

Auto giù da via Petrarca: il viavai è inarrestabile, si presentano in coppie, in gruppi, sulle moto, sulle biciclette, si fermano, osservano, commentano, spiegano. Sono i curiosi dell’orrore, quelli che vogliono vedere “da vicino” quel che è successo e come è successo. A via ci siamo fermati poco più di un’ora tra le 11 e le 12.25 di ieri e abbiamo contato 218 persone che si sono alternate sul luogo dell’incidente. Hanno tutte le età, sembrano presentatori di quei programmi che scavano dentro il dolore del Paese con lunghissime ore di tv ossessiva.



Ultimo aggiornamento: 23:31

In genere c’è un “capobanda” che si mette al centro e indica agli altri la dinamica dell’accaduto, mostra il disegno del percorso dell’auto che resiste sull’asfalto perché la polizia municipale ha fatto in modo che i rilievi fossero ben visibili, poi invita iul gruppo a guardare attraverso le inferriate di protezione per scorgere la balaustra sfondata, infine accompagna tutti ad affacciarsi per osservare i danni causati dall’auto nella sua caduta al suolo. Tutti quelli che abbiamo incrociato ieri mattina hanno scattato almeno una foto, la maggior parte s’è fatta un. Decinea “vedere”, come se fosse uno spettacolo...