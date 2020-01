Auto contro un bus di linea, due napoletani morti sulla Statale di Grosseto

Si chiamavano Patrizio Noviello 31 anni, e Fiorentino Quagliozza, 47 anni i due uomini, originari di Napoli, che sono morti nello scontro frontale con la loro auto sulla Ss223 all'altezza di Civitella Marittima (Grosseto). L'automobile si è scontrata con un pullman di linea.

I due uomini sono stati soccorsi dal personale del 118 in gravi condizioni, poi sono deceduti durante il trasporto verso l'ospedale Misericordia di Grosseto. Sul posto per i rilievi la polizia Stradale di Grosseto. La strada è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia tutta la mattina.

Ultimo aggiornamento: 17:10

