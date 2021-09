Incidente a Villaricca, scontro tra auto a 100Km/h e il video diventa virale sui social

È stata ricostritua la dinamica del terribile scontro tra le due autovetture sulla Circumvallazione esterna di Villaricca avvenuto nella notte di mercoledì, grazie anche al video ripreso dal cellulare di uno dei passeggeri all'interno di una delle due auto. Video che in poco tempo è diventato virale sui social.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Schianto sulla statale 90,muore giovane centauro JESI Tamponamento con un furgone in superstrada, camion si ribalta: un... L'INCIDENTE Napoli: travolge ragazzo in scooter e scappa. I familiari:...

Dal video si può osservare che, nei pressi di una rotonda sulla Circumvallazione esterna di Villaricca, una 500 cabrio sfreccia a 100 Km/h e impatta violentemente un Panda che ha appena impegnato la rotonda all'altezza del bar Elite.

I feriti sono stati immediatamente trasportati all'ospedale San Giuliano di Giugliano. I tre nella 500, condotta da un 28enne di Melito, sono stati dimessi in mattinata con prognosi di vari giorni per contusioni e fratture. Gravi, invece, le condizioni del conducente della Panda, colpita sulla fiancata dal lato guidatore dall'altra vettura. L'uomo, un 47enne della provincia di Napoli, ha riportato diverse fratture alle costole e lesioni a una spalla e ai polmoni e in mattinata verrà sottoposto a nuovi esami diagnostici per accertare eventuali altri danni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile per gli accertamenti del caso e per appurare la dinamica anche grazie a quello che si vede nel video registrato. Nelle immagini si nota che la Panda impegna la rotonda lentamente mentre la 500 è in arrivo a tutta velocità in un tratto di strada dove il limite è fissato a 50 Km/h.