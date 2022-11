Infrange la vetrina della bigiotteria, arrestato ladro 57enne napoletano

A Castellammare i carabinieri hanno arrestato un 57enne per furto aggravato: trasportava diverso materiale di pelletteria e i militari lo hanno fermato per controllarlo. Così hanno accertatp che, poco prima, aveva infranto la vetrina della bigiotteria poco distante per rubare quanto esposto. L’uomo è stato arrestato, mentre la merce, per un valore di circa 300 euro, è stata riconsegnata al legittimo proprietario.