Ingegneria traffico e trasporti Nardi è il nuovo presidente

Ettore Nardi, 40 anni, laureato in Ingegneria dei Sistemi Idraulici e dei Trasporti è il nuovo presidente dell’Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti (in sigla Aiit) sezione Campania e Molise. Lo affiancano Salvatore Antonio Biancardo (vice presidente) e Domenico Palomba (segretario).

I nuovi vertici sono stati eletti dall'assemblea regionale Aiit, riunita al Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università Federico II di Napoli.



Nardi è funzionario presso la Città Metropolitana di Napoli, ha ricoperto per due mandati la carica di consigliere dell'Ordine degli ingegneri di Napoli ed è attualmente segretario della Fondazione Ordine Ingegneri Napoli. Salvatore Antonio Biancardo, vice presidente, è ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell'Università di Napoli Federico II.

Domenico Palomba, segretario, è laureato in Ingegneria dei Sistemi Idraulici e dei Trasporti all’Ateneo Federiciano.



L'AIIT è la più importante associazione italiana di esperti del settore trasporti: è stata fondata nel 1957 a Padova, per promuovere l'attività scientifica e di ricerca, incentivare la formazione ed informazione e individuare strategie e piani di intervento per la mobilità in campo urbano ed extraurbano.