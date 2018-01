Martedì 16 Gennaio 2018, 09:19 - Ultimo aggiornamento: 16-01-2018 09:19

In diverse occasioni, per evitare di essere scoperti, gli spacciatori non esitavano ad ingoiare le dosi di cocaina. Per questo gli investigatori e la procura l'hanno definita "Operazione Gulp". L'escamotage non ha comunque impedito ai carabinieri di Terzigno di fermare un gruppo dedito allo spaccio di droga, precisamente di cocaina, nella cittadina vesuviana e nelle vicine Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano. Ai domiciliari sono finite 4 persone, dopo mesi di indagini in cui i militari hanno documentato la vendita delle sostanze stupefacenti in diverse zone delle tre cittadine