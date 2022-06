Interventi della Guardia Costiera a Procida: multe per 2500 euro

Guardia Costiera al lavoro nel weekend a Procida dove è stato dato avvio - sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Napoli - all'operazione «Mare Sicuro 2022», finalizzata all'implementazione della sicurezza della navigazione e della balneazione ed alla tutela dell'ecosistema marino e della biodiversità. I controlli condotti dagli uomini e donne al comando del tenente Cocciolo hanno interessato anche natanti e imbarcazioni a noleggio spesso condotte da utenti poco esperti e non conoscitori delle più basilari regole di convivenza in mare, ed hanno portato nel solo weekend all'elevazione di sanzioni per oltre 2.500 euro.

L'attività sanzionatoria si è solo aggiunta all'attività di soccorso operata nei confronti di un diportista 72enne, colto da malore nel primo pomeriggio di ieri mentre era a bordo della sua unità nelle acque della baia della Chiaia. Il natante dell'uomo è stato raggiunto dalla motovedetta isolana che, facendosi strada tra le tante unità all'ancora, lo ha preso a bordo per il successivo trasferimento verso il porto commerciale di Marina Grande. Intanto gli uomini della Guardia Costiera, con un ulteriore mezzo, hanno prelevato i medici del 118 consentendogli di giungere a bordo della motovedetta e di iniziare a prestare le prime cure, in attesa del successivo trasferimento al locale presidio ospedaliero. Intensa è stata anche l'attività di controllo per i flussi di passeggeri in arrivo con i trasporti marittimi di linea: tra venerdì e domenica sono infatti sbarcati a Procida 13.605 passeggeri che portano il totale degli arrivi sull'isola, dal 1ø gennaio, a ben 412.281, un dato che testimonia il boom turistico della più piccola delle isole