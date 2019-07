L'ex giudice Alemi: «Sì, il boss Cutolo poteva pentirsi: vi svelo tutti i retroscena»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 26 Luglio 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Volevano far pentire Raffaele Cutolo? E magari volevano controllare il flusso di dichiarazioni, in modo da disinnescare possibili colpi ad effetto? Lo ha spiegato Raffaele Cutolo nel corso di un'intervista al Mattino, al termine del colloquio con Antonio Mattone (che sta lavorando a un libro sull'omicidio del vicedirettore di Poggioreale Giuseppe Salvia) e lo conferma oggi Carlo Alemi, magistrato in pensione che trent'anni fa condusse l'istruttoria legata sulla trattativa per liberare l'ex assessore regionale Ciro Cirillo da una prigione delle Br.«Certo che mi risulta. È un fatto acclarato, che fui in grado di esplorare nel corso dell'istruttoria che condussi all'epoca. Una vicenda di cui ho anche fatto menzione nel mio libro sul «Caso Cirillo» (edizione Tullio Pironti), che racconta questi ed altri punti oscuri della detenzione dell'ex capo della Nco».