Ischia, fermati i lavori per irregolarità riscontrate sul cantiere stradale

Lavoro e sicurezza. In via Sogliuzzo, nel comune di Ischia, è stato eseguito il sopralluogo durante i lavori per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi. Rilevate «molteplici irregolarità». In particolare, è stato denunciato il titolare della ditta subappaltatrice per non aver redatto il piano di sicurezza. Per l’appaltatrice, una impresa diretta da un 20enne di Massa di Somma, è invece scattata la denuncia per omessa vigilanza sull’esecuzione dei lavori. Nei guai anche la responsabile della sicurezza del cantiere per omesso controllo sulle norme in materia di lavoro e sicurezza. Non solo. Per il titolare di una seconda ditta appaltatrice è scattata una denuncia sempre per non aver redatto il piano di sicurezza, ma anche per omessa formazione del personale e omessa visita medica del personale. Tre i lavoratori impiegati in nero. La sanzione supera i 10mila euro. L’area, di circa 150 metri quadri, è stata sequestrata.

