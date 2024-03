Maltempo a Napoli, forte vento: corse difficili per Ischia e Procida

Il forte vento di scirocco sta provocando disagi sulle vie del mare del golfo di Napoli per il sabato santo, provocando cancellazioni e ritardi nei collegamenti marittimi per Ischia e Procida con disagi per residenti e turisti.

Diverse corse di aliscafo programmate per le due isole sono state soppresse per il mare grosso mentre, sino ad ora, quelle operate dalle navi sono ancora regolari anche se per il meteo avverso i traghetti viaggiano a velocità inferiore, arrivando e ripartendo in ritardo.

Le previsioni per il resto della giornata annunciano condizioni sostanzialmente immutate con il rischio quindi che altri collegamenti vengano cancellati; sarà dunque preferibile accertarsi della regolarità dei servizi scelti per raggiungere le isole prima di mettersi in viaggio.