Napoli, la Via Crucis a piazza del Gesù con Don Mimmo Battaglia

«A volte ci sentiamo soli e spaesati e sembra che tutto ciò che ci circonda ci stia spingendo a cadere a terra. In quei momenti, Signore, ti preghiamo di tirarci fuori dall'incertezza. Tu sei caduto, ma non ti sei mai arreso».

Questo è uno dei tanti messaggi di preghiera che sono stati recitati durante la Via Crucis tenutasi ieri sera a piazza del Gesù a Napoli.

I temi della Via Crucis a piazza del Gesù

Ognuna delle 14 stazioni della celebrazione rifletteva un tema di forte attualità. Così, le percosse contro il Signore, sono diventate il racconto di tutte le donne sfregiate e attaccate dai propri compagni; l'incontro tra Gesù e sua madre è divenuto emblema di tutte le donne che vedono morire i propri figli, chi perché parte in guerra, chi perché deve affrontare lunghi viaggi per chiedere asilo in Italia.

E ancora: tutte le incertezze e le paure di Gesù, sono diventate le insicurezze di tutti i giovani. Si sono toccati temi come la depressione, la FOMO (Fear Of Missing Out), il burnout.

Una Via Crucis all'insegna dell'arte

Una Via crucis rivolta ai giovani, attuale, diversa, accompagnata da tantissimi ragazzi che si sono esibiti sui vari palcoscenici messi in piazza. Alcuni hanno semplicemente condiviso la propria storia di sofferenza e rinascita, altri ancora hanno danzato per trasformare la preghiera in arte.

Infine, un coro ha accompagnato ogni spostamento della grande croce di legno che è stata portata in processione.

A guidare la celebrazione, seguito per mano da bambini, il vescovo don Mimmo Battaglia. Attorno alla piazza, 14 opere di street artist hanno fatto da sfondo a questo evento, rendendo questi temi palpabili con il semplice utilizzo di un colore.

La Via Crucis a piazza del Gesù è stato un momento per riflettere sull'attualità con il desiderio di prendere il Signore ad esempio: «Tu sei caduto, aiutami a rialzarmi.

Non mi devo arrendere».