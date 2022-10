Ischia, arrestato 55enne napoletano per una truffa commessa tra Napoli e Londra

Ieri sera gli agenti del commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della centrale operativa, sono intervenuti presso una struttura ricettiva di via Vittoria Colonna a Ischia dove hanno rintracciato e arrestato G.B., 55enne napoletano, in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso lunedì scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

L'uomo dovrà espiare la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione per associazione per delinquere, truffa, ricettazione, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e in certificati o autorizzazioni amministrative, falsità materiale commessa dal privato, contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, commessi in Gran Bretagna e fra le province di Napoli e Caserta tra il 2003 ed il 2009.